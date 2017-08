SUBVENTIONS A TOURS : Qui touche quoi ?

Info-Tours.fr publie la liste complète des 8,9 millions d'€ de subventions accordées ce lundi en conseil municipal.

Pour 2017, la ville de Tours maintient son enveloppe de subventions aux associations et organismes divers, alors qu'elle baissait depuis le début du mandat de Serge Babary, ce que le maire a reconnu et "assumé". Cette année, il y aura même une légère progression de l'enveloppe municipale d'un peu plus de 30 000€. Ce qui ne signifie pas que toutes les subventions sont identiques ou en légère hausse par rapport à l'an dernier, elles peuvent fluctuer en fonction de la structure ou du projet.

Après l'attribution d'un peu plus d'un million d'euros d'aides en anticipation, le conseil municipal a voté ce 20 mars 8,9 millions d'euros à attribuer, soit près de 50% du total. Le reste sera détaillé lors de prochains conseils. Info-Tours.fr vous propose de découvrir la liste complète pour savoir qui reçoit quoi en cliquant ici...