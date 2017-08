Le nouveau Bingo du conseil municipal de Tours

Les mêmes sujets reviennent souvent dans les débats.

En moyenne toutes les six semaines, il y a un conseil municipal à Tours. Les 55 élus se retrouvent pour de nombreuses heures afin de parler du budget, des projets, régler des questions administratives... Et on se rend compte que les mêmes sujets reviennent souvent dans les discussions. D'où notre mise en ligne d'une première grille de Bingo il y a quelques mois pour vous permettre de jouer en suivant les débats : l'idée étant de répérer les mots au cours des échanges entre majorité et opposition. Comme l'actualité a évolué depuis, nous avons décidé de la mettre à jour à l'occasion du vote du budget de l'année 2017... Seuls 5 mots de la précédente grille y conservent leur case (pour en savoir plus sur tous ces thèmes vous pouvez utiliser notre moteur de recherche d'articles).