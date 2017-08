La puissance de la Nuit des Titans à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

C'était une première au Vinci... en attendant peut-être un avenir au parc des expositions. Ce samedi soir, le ring de la Nuit des Titans de Tours n'était pas au milieu de la foule mais sur une scène, face aux spectateurs. Mise en scène inédite et spectacle bien au rendez-vous pour ce grand événement dédié à la box thaï organisé par le club Lumpini... On a même noté la présence de deux ex-internationaux de l'équipe de France de foot, Sylvain Wiltord et Sidney Govou.

Au final, les Thaïlandais sont restés maîtres sur leur terrain, à noter tout de même la victoire française en catégorie féminine par Anissa Meksen.

Observez le regard, la détermination des combattants dans ces images, c'est assez enflammé...

James TECHER