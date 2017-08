Une St Patrick en musique au Shelter

Le clin d’œil d'Info-Tours.fr.

Pour boire un coup à Tours, le choix ne manque pas. En ce vendredi soir de St Patrick, on a tenté le Shelter, à la réputation sans faille, notamment pour ce genre d'événement. Il n'a pas déçu avec sa bière verte, son ragoût irlandais et un peu de musique pour bien commencer la soirée : quelques reprises assurées par Clarisse, une jeune chanteuse (issue de Tous en Scène) et son groupe. E3lle assure sur Moriarty, tente aussi Guns'N'Roses et reviendra au sous-sol du Shelter au mois de juin pour un concert plus long...

(Merci à Jonathan pour les photos).