Monconseil : la Maison Départementale de la Solidarité est ouverte

Elle est située au coeur du quartier Monconseil de Tours Nord, 179 Rue du Pas Notre Dame : la nouvelle Maison de la Solidarité du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire est accessible après son déménagement depuis l'Avenue Maginot et est active sur plusieurs communes.

"Avec les MDS de Tours Mame et de Joué/Saint-Pierre ce projet, inscrit au « schéma immobilier départemental », fait partie des quatre Maisons départementales de la Solidarité qui devaient être relogées. Les MDS de Tours Mame et Joué les Tours ont déjà été relogées, le projet immobilier pour la MDS de Loches a été présenté le 23 février dernier. Inadaptés, les anciens locaux ne permettaient pas d’accueillir le public dans de bonnes conditions, ni de loger l’ensemble des professionnels attachés à la MDS" explique le département.

La nouvelle Maison de la Solidarité fait plus de 1 600m², réunissant 56 professionnels rattachés au site "et surtout d’intégrer l’équipe en charge de la protection de l’enfance excentrée jusqu’alors dans un autre bâtiment à Saint-Cyr-sur-Loire" nous dit-on. Coût du projet : 4,5 millions d'euros.

Les services à la population et lieux d’accueil du public :



Action sociale : 30 permanences d’action sociale sont assurées dans les 11 communes

Protection Maternelle et infantile (PMI) : 3 lieux de consultations de pédiatrie préventives : Monconseil 2x/mois – St Expupéry 4x/mois – Tourcoing 4x/mois et 1 Centre de Planification et d’Education Familial 3x/semaine.

Egalement au programme : l'ouverture d'une nouvelle permanence du CPEF de la rue de Tourcoing, "en réponse aux besoins des jeunes collégiens et mamans isolées." Création d'un atelier massage bébé, "pour l’accompagnement à la parentalité par le massage des bébés en atelier de groupe afin de favoriser la mixité sociale et rompre l'isolement des familles." Adhésion de la MDS à l'association Pôle Nord Entreprise "pour développer le partenariat local et ainsi d'ouvrir des perspectives de projets communs dans le domaine de l’insertion professionnelle." Développement des initiatives d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA « Tourisme-Hôtellerie-Restauration » « Markethon » ou « Action Découverte métiers »

Photo : Conseil Départemental.