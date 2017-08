PRESIDENTIELLE : L'UPR en campagne à Tours

Une action de rue ce samedi en centre-ville.

Il n'était pas forcément attendu dans la course finale à l'Elysée mais il a obtenu ses 500 signatures : François Asselineau - candidat de l'UPR - aura des bulletins de vote à son nom pour le 1er tour de la présidentielle le dimanche 23 avril. En Indre-et-Loire, ses soutiens commencent donc à organiser sa campagne avec une présence ce samedi de 10h à 17h Place Jean Jaurès afin d'évoquer son programme...

"L'UPR est le seul parti politique français qui exige le respect du choix des citoyens français issu du résultat du référendum de 2005. Il est le seul parti qui demande le "FREXIT" immédiat et sans préalables, soit, à l'instar du peuple britannique, la sortie de l'Union européenne (et donc de l'Euro) afin que notre pays recouvre son entière liberté de choix des politiques voulues par le peuple français. Et non pas des politiques qui nous sont imposées, en dépit du "non" du référendum de 2005, par les traités et règlements liberticides et suicidaires de l'Union européenne" explique le délégué départemental Stanislas Bartkowiak.