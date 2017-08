Ciné-concert gratuit autour d'Alexandre Nevsky à Tours

Dimanche à 14h30 et 17h Salle Thélème.

Pitch :

Réalisé par le plus musicien des cinéastes, Serge Eisenstein, et par son double musical, Serge Prokofiev, Alexandre Nevsky est le chef-d'œuvre des débuts du cinéma sonore et de l'expressionnisme soviétique.

Fresque épique retraçant la lutte du peuple russe contre les hordes teutoniques, Alexandre Nevsky est une référence absolue du point de vue de l'équilibre entre image et son et de fusion entre formes visuelles et musique. La partition originale, véritable « bande-son » musicale du film, sera ici interprétée directement lors de la projection par les chœurs et l'orchestre Francis Poulenc du Conservatoire de Tours, sous la direction de Maxime Aulio (chef des chœurs : Pierre-Louis Godeberge). Avec la participation du chœur « Gymel » et du Chœur « Cantate ».

En partenariat avec la Cinémathèque de Tours.

Information et réservation en ligne : www.conservatoiretours.fr