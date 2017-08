Des macarons contre la mucoviscidose à Tours

Une chocolaterie s'associe au 12ème Jour du Macaron.

Initié par Pierre Hermé en 2005, le Jour du Macaron est l’occasion de participer à une action en faveur de l’association Vaincre la Mucoviscidose. Cette journée de partage et de solidarité est une véritable opération de sensibilisation de l’opinion publique autour du combat mené contre cette maladie.



Ainsi, chaque année, autour du 20 mars, la Maison Pierre Hermé Paris et les membres Relais Desserts dont fait partie la Chocolaterie Bellanger de Tours donnent rendez-vous dans leurs boutiques. Sensibilisés par les bénévoles de Vaincre la Mucoviscidose, présents sur chaque point de vente, les clients sont invités à faire un don en faveur de l’association, en échange duquel ils se verront offrir un macaron.



La Chocolaterie Bellanger de la Rue des Halles a par ailleurs développé un macaron spécial pour l’occasion : deux coques croquantes qui abritent un cœur chocolat au lait, caramel et fruit de la passion "pour une sensation de douceur et de fraicheur à la fois."

D'après communiqué.