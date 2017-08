Bus et tram : horaires en temps réel dans deux établissements scolaires

Plus d'excuse pour le rater en sortant des cours...

Ce mercredi, Fil Bleu annonce que la future métropole de Tours souhaite installer des écrans indiquant en permanence les horaires des transports en commun dans les lieux très fréquentés : mairies, CHU, collèges, Fac ou centres commerciaux. Du coup, Keolis a planché sur l'installation d'un logiciel qui informe en temps réel les voyageurs des prochains passages à l’arrêt le plus proche du lieu en question.

Avantage : pas besoin d’utiliser son smartphone pour faire une recherche sur filbleu.fr, l’information est présente directement. Les premiers écrans ont été installés dans les gares de Saint Pierre-des-Corps et de Tours pour aider les voyageurs dès leur descente du train.

Le collège Léonard de Vinci est le tout premier lieu (hors gare) à s’équiper d’un tel système. L’IUT de Tours Nord vient de terminer le paramétrage et ce système pourrait voir le jour prochainement au CHU de Tours et dans les centres commerciaux La Petite Arche et Heure Tranquille selon les nformations fournies par Fil Bleu…

Avec communiqué.