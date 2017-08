Expo, débats, rencontres : Assises du Journalisme à Tours jusqu'à vendredi

Et forcément on va beaucoup y parler de politique.

La scène que vous voyez ci-dessus semble si proche et en même temps si lointaine : François Hollande embrasse Valérie Trierweiler le soir de sa victoire au second tour de la présidentielle, le 6 mai 2012. L'instant, capté par un photographe de l'AFP, est historique à plus d'un titre : parce qu'il marque le début d'une époque, mais aussi parce que seulement quelques mois plus tard ce couple va imploser, créant l'une des nombreuses crises du quinquennat du second président socialiste de la Vème République.

Cette mage ouvre l'exposition consacrée aux instants de campagnes présidentielles présentée depuis ce mercredi, et pendant 3 semaines, dans le péristyle de l'Hôtel de Ville de Tours. On y découvre des photos des principaux candidats à toutes les présidentielles organisées depuis le Général De Gaulle. Peu de commentaires, juste ces images prises pendant les discours, lors d'échanges avec les journalistes ou devant la foule. L'occasion de revoir Sarkozy, Chirac, Giscard... Et de se demander ausis quelles images marqueront la campagne présidentielle que nous sommes en train de vivre en cette année 2017.

La politique vue par les photojournalistes s'expose donc à Tours, en accès libre et gratuit, et ce n'est pas anodin : ça se passe dans le cadre des Assises du Journalisme. C'est la deuxième année que cette manifestation se déroule en Indre-et-Loire, au Vinci. L'objectif : accueillir 3 000 visiteurs. Et ce n'est pas seulement un congrès de cartes de presse. L'ensemble des conférences, des rencontres et des débats sont ouverts gratuitement au grand public, comme le salon du livre prévu ce vendredi toute la journée au Centre des Congrès avec - par exemple - la présence du duo Davet-Lhomme, auteurs d'Un Président ne devrait pas dire ça. Au programme aussi : les plumes du Canard Enchaîné ou de Rue 89 ou encore la présentatrice des JT du week-end sur TF1, Anne-Claire Coudray, qui viendra remettre des prix ce jeudi à 19h15.

Pour consulter l'intégralité du programme, ça se passe sur le site officiel des Assises.