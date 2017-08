Belle performance des U14 de l'US Tours Rugby

Ils ont remporté 3 matchs samedi à Angoulème.

Les U14 de l'US Tours Rugby se sont brillamment qualifiés pour le Championnat secteur grand ouest poule élite ce samedi 11 Mars à Angoulême. Pour cela ils devaient gagner leurs trois matchs de samedi. Mission accomplie avec brio.

Première victoire le matin 21 à 10 contre une surprenante, méritante et redoutable équipe de Vierzon. Seconde Victoire 24 à 7 contre les très puissants locaux Angoulême. Troisième victoire 31 à 0 contre Royan-Saujon.

Les jeunes U14 ont délivré leurs plus belles prestations de la saison et ce malgré des cadres de l’équipe absents. "L’engagement physique et l’implication nécessaires et indispensables à cette réussite ont été mis en application pendant les trois matchs" selon le club.

Grâce à ces victoires, ils se classent 3ème sur 12 équipes du championnat Grand-Ouest demi secteur, derrière La Rochelle et Chartres. Les U14 sont encadrés par Marie-Anne AL-Kassar, Lucas Barthelemy, Christophe Le Nezet, Coach Didi et Meumeu.

Avec communiqué.