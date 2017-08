Kev Adams est venu présenter son nouveau film à Tours

Ca s'appelle "Gangsterdam".

Ruben, Durex et Nora sont trois étudiants, en dernière année de fac. Ruben a peu confiance en lui. Du coup, il a déjà raté une fois ses examens et n'ose pas avouer ses sentiments à Nora. Ruben découvre que Nora deale de la drogue et qu'elle va se rendre à Amsterdam, pour ramener un tout nouveau « produit ». Ruben décide de l'accompagner, pour enfin la séduire. Mais c'était sans compter son ami d'enfance, l'envahissant Durex. Là-bas, ils vont découvrir une ville complètement folle et les choses vont se compliquer quand ils vont être en contact avec les plus grands criminels d'Amsterdam.

Ca, c'est le pitch de Gangsterdam, film réalisé par Romain Lévy et le scénariste Mathieu Ouillon qui etaient présents à Tours ce mardi pour le présenter au CGR des Deux-Lions en compagnie de Kev Adams, Manon Azem (la voix française d'Emma Watson dans Harry Potter, notamment) et Côme Levin (Patrick Timsit et Manu Payet jouent aussi dedans). L'occasion de parler un peu du tournage de l'été dernier : 5 semaines à Amsterdam + 5 semaines en région parisienne. Kev Adams, qui ne s'arrête pas, est par ailleurs actuellement déjà en tournage pour un prochain film (Tout là-haut) qui sortira le 20 décembre.

Gangsterdam est tourné comme une comédie américaine avec une pointe de violence très humoristique. Le réalisateur a voulu montrer dans ce film que "même si on est 3 jeunes adoslescents pas très gaillards on peut faire face a de vraies brutes." Le tournage a été difficile physiquement du fait de sa rapidité mais on voit bien qu'il y a une belle alchimie dans cette petite bande de 3 bon copains adulés par les jeune spectateurs tourangeaux qui ont rempli la salle.

Morgan MORVAN