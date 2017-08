Nouvelle ligne TGV Tours-Bordeaux : billets en vente et prix dévoilés

Bientôt, la Touraine ne sera plus qu'à 1h50 de la Gironde.

Les choses se concrétisent... Le dimanche 2 juillet, la ligne TGV Tours-Bordeaux sera enfin accessible au public. Un équipement très attendu par les voyageurs afin de rapprocher le Sud-Ouest de la France de la capitale puisque désormais Bordeaux ne sera plus qu'à 2h04 de Paris en train direct. Mais cette nouvelle ligne va aussi permettre de faire gagner du temps aux voyageurs tourangeaux qui veulent rejoindre le Poitou, l'Aquitaine ou la région toulousaine (4h09 quand même)...

Ainsi, dans moins de trois mois, il ne faudra plus qu'1h50 pour aller de St-Pierre-des-Corps à Bordeaux sans changement contre plus de 2h30 aujourd'hui. De nombreux trains seront programmés chaque jour à 9h02, 11h25, 15h02, 18h02 et même jusqu'à 23h02 (on n'a pas mis toute la liste).

Les billets peuvent désormais être réservés pour la période estivale. Une bonne nouvelle : la SNCF prévoit pas mal de promotions avec un tarif Prem's (billet non échangeable, non remboursable) qui n'évolue pas et reste à 20€.

En revanche, à cause du gain de temps et parce que la ligne nouvelle appartient au privé (et donc entraîne des coûts de péages exhorbitants pour la SNCF à chaque fois qu'elle y fait passer un train), le plein tarif augmente de 10% au départ d'Indre-et-Loire, soit 55€ (voire 66€) au lieu de 50. Il faut compter 40€ pour un SPDC-Angoulème (en 1h12 soit 20 minutes de gagnées minimum). Des prix bien sûr dégressifs pour les porteurs de cartes de réduction.