Circuit Biscuit ça commence samedi

C'est le festival pour très jeune public à Joué-lès-Tours et dans l'agglo.

La 17ème édition du festival Circuit Biscuit débute ce samedi 18 mars et va durer jusqu'au 30. Elle permettra aux tout-petits de découvrir, d’explorer, de goûter des univers sonores et visuels, de la poésie en mouvement et en mots...9

spectacles et 26 représentations voyageront au fil des quartiers de Joué-lès-Tours, dans les lieux d’accueil de l’enfance et des familles.

Samedi dès 15h15, le hall et les salles de l’Espace Malraux seront investis par des ateliers, exposition, lectures... Un temps ludique de pratiques artistiques réunissant familles, enfants, parents, professionnels et partenaires...

Le reste de la programmation :

Ø Dans les plis de mes rêves - Cie Charabia // Espace Malraux // Mardi 21 mars à 9h15 et 10h30 // Mercredi 22 mars à 10h

Ø À table - Cie De-Ci De-Là // Maison Pour Tous // Mercredi 22 mars à 9h15, 10h30 et 15h

Ø Trait à la ligne - Cie Vent Vif // Maison de la Petite Enfance // Jeudi 23 mars à 9h15 et 10h30 // Espace Saint-Léger // Vendredi 24 mars à 9h15, 10h30 et 15

Ø Mic et Mac - 10 Doigts Cie // Médiathèque // Samedi 25 mars à 15h30 et 17h // Gratuit sur réservation au 02 47 73 32 04

Ø Petit orchestre de jouets - Pascal Ayerbe et Cie // École Municipale de Musique // Dimanche 26 mars à 11h // Lundi 27 mars à 10h et 14h30

Ø Le rêve de Kiwi - Not’Compagnie // Centre social Rabière // Mardi 28 mars à 9h15 et 10h30 // Centre social Vallée Violette // Mercredi 29 mars à 10h et 15h // Centre social Morier // Jeudi 30 mars à 9h15 et 10h30

Ø Jongle - Cie Bascule // Espace Jacques Villeret // Mercredi 22 mars à 15h30

Ø A l’oreille du monde - La Berceuse // Le Temps Machine // Mercredi 29 mars à 10h et 16h

Ø Elle est où la lune ? - Cie Mon Grand l’Ombre // La Pleiade // Samedi 25 mars à 11h

D'après communiqué.