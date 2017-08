Maintenance des bus et du tram : Fil Bleu collabore avec des étudiants

Un projet pour éviter des prises de tête aux agents.

D'après ce qu'on nous dit, c'est une première qui en appelle d'autres. Afin d'optimiser la maintenance des bus du réseau Fil Bleu de Tours, Keolis (l'entreprise qui le gère) et Tour(s)Plus (future Tours Métropole), co-construisent un projet avec des étudiants de Polytech Tours.

"Au sein du réseau de transport, les services de maintenance et d’exploitation travaillent main dans la main. Les agents de maintenance doivent garantir assez de bus et de tram pour pouvoir effectuer les voyages pour les clients. Quel véhicule proposer et à quel emplacement sur le dépôt, voilà le casse-tête quotidien des agents" explique Fil Bleu en précisant que, chaque jour, les salariés en charge de la maintenance doivent gérer plusieurs paramètres comme la programmation des réparations des véhicules qui sont du coup immobilisés ou même leur place sur le parking du dépôt (eh oui, elle a son importance !). Un casse-tête qu'ils aimeraient bien simplifier...

Du coup, depuis plus d'un mois et jusqu'à fin mai, 7 étudiants de Polytech travaillent sur un programme qui définirait automatiquement quel véhicule est le plus adapté pour telle ou telle mission au fil de la journée (bus simple ou articulé, par exemple ou quand il faut envoyer en maintenance un bus ou un autre). Un logiciel qui doit aussi être capable de maîtriser les imprévus (accidents, pannes, retards à l'arrivée au dépôt...).