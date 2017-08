Un tournoi de foot pour Oualid

Organisé par des étudiants, et parrainé par Haris Belkebla du Tours FC.

Ce samedi, 12 équipes vont se retrouver au soccer-park de Joué-lès-Tours pour un tournoi de foot organisé par des étudiants tourangeaux et prévu pour soutenir l'association Un Espoir pour Oualid. Âgés de 19 à 22 ans, Baptite, Pierre, Romane et Merveil ont monté cette opération en deux ans. Tous sont en DUT Gestion des Entreprises et des Administrations.

Après avoir découvert l'association et pris contact avec son président Abdel Bennatou, les quatre jeunes ont obtenu le soutien du FC Bouzignac. "Ce qui a motivé notre envie d'oeuvrer pour cette association, c'est la situation du petit Oualid et surtout le courage que nous avons perçu chez ses parents lors de notre rencontre. Nous avons maintenant nous aussi grand espoir que cet enfant marche un jour et nous souhaitons que ce projet ait une continuité même après notre départ de l'université" explique le groupe.

Rejoints par Haris Belkebla, milieu du Tours FC qui soutient aussi l'événement, les étudiants ont donc mis sur pied son tournoi pour ce 18 mars. Une tombola sera organisée en parallèle de la compétition sportive. Une journée qui pourrait permettre de rapporter près de 1 500€ à Un Espoir pour Oualid.