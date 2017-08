De bons résultats pour l'haltérophilie tourangelle

Son maintien en Nationale 2 est notamment assuré.

Samedi 11 mars 2017, s'est déroulé à Blois le « Grand prix Régional d'Haltérophilie », 4 sociétaires de l'Union Sportive de TOURS Haltérophilie étaient engagés :



- Chloé SOUCHU, dans la catégorie « Féminine Elite » termine 3éme de cette catégorie et première de sa catégorie de poids de corps -63kg, avec en poche les minimas fédéraux qu'elle réalise aisément sur ses barres de départs (arraché 53kg épaulé jeté 72kg).



- Germain CHAVIGNY, dans la catégorie « Honneur Hommes » se classe 5éme, (Catégorie -69kg senior) réalise une bonne compétition et concrétise ses résultats à l'entrainement. Avec toujours une grande maitrise technique (Arr 58kg, EpJ 70).



- Axel COLLE, catégorie « Espoirs Hommes » se classe quant à lui 3éme dans une catégorie très relevée. Et bien qu'en petite forme, prend l'avantage sur Brian DUCOURTIOUX, son adversaire direct dans la catégorie des « Juniors -69kg » et lui permet d'obtenir la meilleur performance junior de la journée avec 68kg à l'arraché et 90kg à l'épaulé jeté !



- Benjamin COT (photo), catégorie « Elite Hommes », valeur montante de l'USTH, se classe lui aussi fédéral (-69kg Senior) en réalisant une très bonne performance avec 103kg à l'arraché est ratant sur une petite faute technique 105kg. L'épaulé jeté lui permet de concrétiser ses espoirs de qualification au « Grand Prix Fédéral » avec une très belle barre à 117kg. Il termine la compétition avec un troisième essai à 122kg qui lui permet de prendre l'ascendance sur la concurrence et le classe 1er senior toutes catégories !



Un bon bilan pour l'USTH qui lui permet de qualifier 2 compétiteurs, Chloé chez les féminines et Benjamin chez les hommes, au « Grand Prix Fédéral » première finale Nationale de la saison. Qui se déroulera les 29 et 30 avril prochain a Franconville.







