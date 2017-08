Jazz dans le Texte : musique autour des poèmes de G. Apollinaire

Les 20 et 21 mars au Petit Faucheux et au Théâtre Olympia à Tours.

Jazz dans le Texte est un programme qui rassemble des musiciens issus du Par-cours DEM Jazz (Jazz à Tours / CRR de Tours) et des comédiens de la classe d’Art Dramatique du CRR de Tours autour de l’écrit et de l’improvisation, autour du texte et de la musique.



Pour Jazz dans le Texte, une narration musicale a été conçue spécifiquement au-tour de la narration poétique, au cours d’un stage encadré par Philippe Lebas et Guillaume de Chassy (du 13 au 17 mars). La créativité des étudiants est au cœur de ce travail où texte et musique se répondent, se provoquent et se complètent.



Deux représentations publiques



Lundi 20 mars 2017, 20h00, entrée libre JAZZ DANS LE TEXTE : BIG DAY #13 au Petit faucheux, 12 rue Léonard de Vinci de Tours & Mardi 21 mars 2017, 18h00, entrée libre JAZZ DANS LE TEXTE Théâtre Olympia, 7 rue de Lucé.



Pour le Big Day, la soirée sera ouverte par une représentation des ateliers de deuxième année du Parcours MIMA Jazz (Jazz à Tours). Deux sets jazz repré-sentant toute l’étendue de la musique jazz, qui, en plus d’une riche histoire se permet toujours d’évoluer, de muter, pour être plus actuelle que jamais.

Jazz dans le texte sera aussi représenté le lendemain du Big Day, au Théâtre Olympia, dans le cadre des Partages du mardi avec les étudiants en Jazz et en Art Dramatique du CRR de Tours - Mu-siciens : Manon Ballue-Dejean, Léa Ciechelski, Marine Delagarde, Alix Beucher, Vincent Négrao, Eli Akkouche, Guillaume Haddad, Henri Pey-rous - Comédiens : Émilie Cousteix, Magdelaine Guignard, Hermance Sénétaire, Carla Siméon et Victor Bouhier.







D'après communiqué / Photo Rémi Angeli.