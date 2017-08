Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Encore un derby réussi pour l'US Tours, et plutôt deux fois qu'une ! En Fédérale 3 ce dimanche, les orange et bleu ont surclassé Blois au Stade Tonnelé : 48-6. Plus tôt, la réserve a aussi fait preuve de maîtrise de sa rencontre face aux Loir-et-Chériens : 29-8. Tout cela devant un public assez nombreux... A découvrir ci-dessous en images...

Philippe MAITRE