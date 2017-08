Plus de 7 000 Tourangeaux sont déjà venus découvrir le CCCOD

Grand succès pour le nouveau Centre de Création Contemporaine.

Une longue file d'attente, bien avant l'heure d'ouverture. Tout le week-end, il y a eu beaucoup de monde à l'entrée du CCCOD, le nouveau Centre de Création Contemporaine de Tours qui porte le nom du peintre tourangeau Olivier Debré. Inauguré par François Hollande et la reine de Norvège vendredi, il a eu droit à de longs articles dans de nombreux journaux nationaux (Les Inrockuptibles, Le Monde, Le Figaro...) et ses expositions mettant à l'honneur les artistes norvégiens et les oeuvres norvégiennes d'Olivier Debré ont fait sensation.

Gratuit tout le week-end, le CCCOD a donc attisé la curiosité des Tourangeaux, intrigués par ce nouveau bâtiment à 15 millions d'euros construit en haut de la Rue Nationale, sur le socle de l'ancienne école des Beaux-Arts et à la place d'un parking, ils ont parfois attendu longtemps avant d'y entrer. Résultat : 3 550 personnes pour la journée de samedi et encore plus ce dimanche : 3 800, soit 7 350 visiteurs auxquels il faut ajouter les 250 participants à la journée presse de jeudi et les 1 000 personnes venues vendredi pour l'inauguration officielle. Total : 8 600 personnes.

Rappelons que l'objectif annuel du CCCOD c'est 100 000 visiteurs sur une année. Dès cette semaine, l'entrée sera à 6€. Un pass annuel est aussi proposé. Mais une partie du centre reste gratuit : la café et la librairie. La stupéfiante Nef et sa chambre d'huile est elle visible en permanence depuis l'extérieur.

Voici quelques photos de la foule ce samedi après-midi...

Olivier COLLET avec Claire VINSON