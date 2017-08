Fin de saison pour les Remparts de Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Depuis plusieurs matchs, les hockeyeurs tourangeaux ne parviennent plus à gagner, à trouver les solutions, à imprimer leur marque. Sauvés par leur excellent début de saison en D1, ils ont tout de même réussi à se qualifier pour les play-offs. Mais, en face, Brest ne leur a non seulement pas fait de cadeau mais, surtout, a clairement montré sa supériorité.

Vainqueurs au match aller dans la semaine, les Bretons ont enfoncé le clou ce samedi soir à la Patinoire de Tours. Un succès 3-1 qui élimine donc les Remparts de la course au titre. Mais on est en droit de penser que, avec ce qu'il a montré cette saison, le club sera encore capable d'être dangereux, et donc à suivre, en 2017-2018.

Voici les photos du dernier match de la saison...

Philippe MAITRE