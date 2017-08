Tours bat Orléans : une victoire à fêter malgré des incidents

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

La mission qui semblait impossible il y a deux semaines est désormais de nouveau jouable. Tours a les moyens de sauver sa place en Ligue 2 dans les 9 journées encore à jouer d'ici la fin de la saison, et la victoire des joueurs ce vendredi soir contre Orléans en est le meilleur exemple.

Un derby, on le sait, c'est toujours un match à enjeu particulier. Âpre et tendu entre supporters, au moins. Celui de cette 29ème journée n'a pas échappé à la règle avec du spectacle sur le terrain : victoire tourangelle 3 buts à 1, L'homme du match : Bouanga qui ouvre le score à la 32ème et enfonce le clou dans les dernières secondes du match à la 95ème. Miguel a aussi marqué en tout début de seconde période, 9 minutes avant le but des Loirétains.

Au classement, les ciel et noir sont encore derniers mais ils n'ont pas de point de retard sur Laval (19ème), 1 sur Orléans, qui est 18ème et donc baragiste. Quant au premier non-relégable c'est Auxerre, et il n'y a que 3 points d'écart. Autant dire que le déplacement prévu chez Valenciennes (actuel 15ème) vendredi prochain sera un nouveau match couperet.

En l'attendant, voici les photos de ce Tours-Orléans qui a vu une affluence plus fournie que d'habitude garnir les tribunes du stade de la Vallée du Cher : 5 300 personnes. Mais en seconde période, il a fallu arrêter la rencontre une dizaine de minutes. La réduction du score orléanaise a entraîné le jet de fumigènes de la part de spporters orléanais, les CRS ont dû intervenir et faire évacuer la tribune dédiée aux visiteurs à coup de gaz lacrymogènes.

Mais nous, ce que l'on retient, c'est la joie après le coup de sifflet final... Perceptible notamment dans le cliché ci-dessous...

Philippe MAITRE