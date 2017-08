Succès du Grand Défilé de Mode à l'Hôtel de Ville de Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Habituée à accueillir des bals costumés dans l'ambiance de la Renaissance, c'est cette fois un défilé de mode très actuel que la grande salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours a abrité ce jeudi soir. Par deux fois, et devant un public fourni, les mannequins hommes et femmes ont présenté les collections printemps-été des commerçants tourangeaux... Une mode colorée et expressive à découvrir en images ci-dessous...

Isabelle ANNO et Patricia PIREYRE