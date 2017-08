La guerre des rillettes à l'Univers

Le clin d'oeil d'info-tours.fr

L'émission de France 3 qui sera diffusée au mois d'avril prochain se penchera sur les querelles culinaires et notamment celle réactivée entre Le Mans et Tours, et bien sûr des rillettes. Une dégustation à l'aveugle était organisée ce mardi à la brasserie l'Univers à Tours, avec quatre "goûteurs" sélectionnés par la page Facebook de nos confrères. Les dégustateurs de rillettes ont ainsi plongé leurs papilles dans ce petit jeu, afin de donner leurs préférences... les yeux bandés évidemment ! Rappelons au passage que la Commission Européene a attribué le label IGP aux rillettes de Tours, il y a désormais plus de trois ans. Une décision qui est venue conforter la reconnaissance par l'INAO en date de 2009. La réponse sera à regarder en avril sur France 3.

Laurent Guillaumé