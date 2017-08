Bruissements d'Elles : expositions et spectacles à Tours et en Touraine

Et c'est pendant tout le mois de mars.

Chanson, théâtre, danse, expositions... Comme chaque année, le programme du festival Bruissements d'Elles est particulièrement dense et varié. L'événement s'attache à mettre en valeur la création au féminin et dispatche les différentes représentations et propositions artistiques un peu partout autour de Tours.

Rien que cette fin de semaine, il y a de quoi faire...

Ce vendredi soir par exemple, on s'intéresse de près à The Glossy Sisters, un trio de chanteuses particulièrement gourmand à voir à St-Pierre-des-Corps (elles viennent de sortir leur 1er EP !).

Pour samedi, c'est à Ballan-Miré que ça se passe avec A mes amours, à La Parenthèse, "une invitation à retraverser les différents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant puis d’une adolescente et enfin d’une jeune femme en devenir." C'est écrit et joué par Adèle Zouane.

Dimanche, direction Pont-de-Ruan pour La Part égale, pièce humoristique autour de l'égalité des sexes. Chloé Martin a reçu le prix Philippe Avron pour cette création en 2014. Ce sera à la Grange Théâtre de Vaugarni.

Entre deux, allons à Tours pour l'expo Expression Femme jusqu'au 24 mars à l'Espace Jacques Villeret aux Fontaines. L'artiste Moubine regroupe des oeuvres mystérieuses et expressives. Il y aura une rencontre musicale sur place le 18 mars de 17h à 19h.

Le programme complet et les infos sont sur la page Facebook de Bruissements d'Elles.