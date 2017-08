A Tours, nombreuses animations pour la Semaine du Cerveau

Elle débute ce lundi 13 mars.

La Semaine du Cerveau, est chaque année l’occasion pour la communauté scientifique internationale d’informer le public des progrès de la recherche réalisée sur le cerveau. Plus de cinquante pays et une trentaine de villes en France sont concernés. Elle est organisée en France par la Société des Neurosciences.

A Tours, avec 4 conférences, 12 ateliers de découvertes pour les enfants, une rencontre littéraire et une exposition, les chercheurs en Neurosciences invitent à découvrir les dernières avancées en neurobiologie.

Conférences tout public (suivies d'une discussion avec le public) :



Lundi 13 mars 2017 -19H00-21H30, Salle Léopold S Senghor, rue de la Préfecture Tours :

Evolution des connaissances sur la maladie de Parkinson, 200 ans après sa première description clinique, par le Dr Jérémie Belin, (Service de neurologie et de neurophysiologie clinique, CHRU Bretonneau, Tours)

Les traitements de la maladie de Parkinson: quels espoirs? Par le Pr Jean-Luc Houeto, (Service de Neurologie, CIC- INSERM 1402, Centre Expert Régional pour la maladie de Parkinson. CHRU de Poitiers)

Imagerie cérébrale et maladie de Parkinson, par le Dr Sylvie Chalon (InsermU930-Université François Rabelais de Tours, boulevard Tonnellé, Tours)

Mercredi 15 mars 2017 – 19H00 -21H00 Salle Léopold S Senghor, rue de la Préfecture Tours :

Retour vers le futur : Un guide de voyage mental dans le temps par le Dr Baptiste Gauthier (INSERM-CEA, Unité de Neuroimagerie Cognitive, Neurospin, CEA, Gif-sur-Yvette)

La Fondation Planiol remettra son Prix au Dr Gauthier à cette occasion.

Rencontre :

Jeudi 16 mars 2017 – 19h00 à la Boite à Livres, 19 rue Nationale à Tours :



Rencontre avec Bernard Zalc (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière UPMC-Paris6, Inserm - CNRS Paris) pour son livre « La myéline, turbo du cerveau » (O Jacob).

Exposition, Bibliothèque de la Rotonde, Rue Guillaumet, 37000 Tours :

Du mardi 14 mars au samedi 8 avril 2017 :



Un Cerveau dans toutes les têtes, exposition réalisée par les chercheurs de l’INRA - Centre Val de Loire et le Département Touraine.

Ateliers pour les scolaires, Bibliothèque de la Rotonde, Rue Guillaumet, 37000 Tours :

Du mercredi 15 mars au vendredi 7 avril 2017 :



Découvertes du Cerveau, pour les enfants de 7 à 12 ans, séances les mercredi et vendredi pour les scolaires, les mercredi après-midi pour les extra-scolaires, sur inscription au 02 47 20 52 18. Ateliers proposés par des chercheurs en neurosciences de Tours-Nouzilly.

L’entrée à ces manifestations est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Manifestation sous l’égide de la Société des Neurosciences, de l’EDAB (European Dana Alliance for Brain) et de la FRC, avec le soutien de la Fondation Planiol, la Mairie de Tours, La Boite à Livres, la CASDEN, l'Inserm, l’Université de Tours et l’INRA.

D'après communiqué.