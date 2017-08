Droits des femmes : programme des actions du CIDFF37

Elles sont prévues jusqu'à la fin du mois.

Ce mercredi c'est la journée internationale des droits des femmes. En Indre-et-Loire, parmi les structures engagées, on note l'activité conséquente du CIDFF37, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles.

"Implanté sur le territoire de l’Indre-et-Loire depuis bientôt 33 ans, le CIDFF37 exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État, dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes" explique la structure dans sa présentation.

"Le CIDFF informe, oriente et accompagne le public, en majorité les femmes mais ausis des enfants, dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes et du soutien à la parentalité. Outre ces soutiens personnalisés, le CIDFF 37 anime des actions collectives d’information, de sensibilisation et de formation, dans plusieurs secteurs."

En 2016, le CIDFF37 a reçu plus de 600 personnes et répondu à 7984 demandes d’information dont près de 3000 liées aux violences sexistes. Plus de 2 400 entretiens ont été réalisés. 167 enfants témoins de violences conjugales ont été accompagnés.

A l'occasion de la journée des droits des femmes, plusieurs initiatives sont proposées, en voici la liste :

- Jusqu'au 10 mars : Mise à disposition de l’Exposition « Bien dans mon genre » pour tous les élèves et Animation de 3 ateliers « Egalité Filles/Garçons » auprès de CE1, CM1 et CM2 à l’Ecole primaire Henri Vallon de Saint Pierre des Corps.



- 10 mars à partir de 14h00 : En partenariat avec le « Collectif du 8 Mars » : dans la Galerie marchande de l’Heure Tranquille, Théâtre de rue et déambulations, à Tours, par la Cie des Trois Casquettes, sur le thème

« les féministes ont de l’humour ! ».



- 16 mars à partir de 14h00: Portes ouvertes du CIDFF37, 8, place Johann Strauss à Tours (Quartier des Fontaines).



- 16 mars : En partenariat avec l’Association ACTIVE (153, rue St François à La Riche), le CIDFF va présenter l’Exposition « Bien dans mon genre » et animer un Quiz « Egalité » de 9h30 à 12h30.



- 28 mars : Séminaire sur « Violences faites aux femmes étrangères : comment aller au-delà des représentations ? Comprendre et prévenir les violences spécifiques ? Quels sont leurs droits fondamentaux ? ». Salle de la Médaille à Saint Pierre des Corps, de 9h à 16h30 – (réservé aux professionnels).

Photo : CIDFF37.