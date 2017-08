Un apéritif végétal à Tours

A une semaine de la journée internationale sans viande.

Suite au succès de l'événement de l'an dernier, les associations: AVF, InfoVegane et L214 organisent un apéritif végétal une semaine avant la journée internationale sans viande. Chaque personne venant à cet événement est invitée à apporter une collation végétale à partager.



Rendez-vous mercredi 15 mars de 18h à 20h au pub The Pale (18 place Foire le Roi, 37000 Tours)



Plus d'infos sur Facebook.