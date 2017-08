Les réalisateurs de "Paris pieds nus" aux cinémas Studio vendredi

Le film de Fiona Gordon et Dominique Abel sort en salles ce mercredi.

Vendredi soir, Fiona Gordon et Dominique Abel, réalisateurs du film Paris pieds nus viendront préenter leur long métrage au public tourangeau des Studio, au moment de la séance de 19h45.

Le pitch :

Bibliothécaire au Canada, Fiona reçoit une lettre de sa vieille tante Martha, 88 ans, désespérée parce qu’on veut la mettre en maison de retraite. Sac au dos à l’épaule, l’éternelle gaffeuse débarque à Paris et fait la connaissance de Dom, un SDF qui se met à la suivre partout. Agacée, Fiona a néanmoins besoin de son aide car tante Martha a disparu…



En trois films, l’Iceberg (05), Rumba (08), la Fée (11), le duo belgo-canadien a développé un humour clownesque irrésistible. Ils reviennent avec un film basé sur des souvenirs de leur arrivée à Paris dans les années 80, avec l’envie de résister à l’air du temps, de faire « un film simple, personnel, joyeux ». Avec la présence de Pierre Richard et de la lumineuse Emmanuelle Riva « vive et sensuelle comme un chat ».