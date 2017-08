Jazz'n'Wine : de la musique à déguster à Tours

Ce sera le 25 mars à la Ferme de la Milletière.

Le 25 mars prochain, Alex, Thomas, Benjamin, Aymeric, Kilian et Arthur, un groupe d'étudiants de Tours venus de l'IUT va proposer un évènement "au rythme de la découverte des producteurs de vins et de compositions musicales de la région." Lidée : du partage, de la convivialité, des rencontres, de la découverte, de la culture et du plaisir.



Le programme :



Le début d'après-midi sera dédié à la dégustation. Les différents exposants de la région présenteront leurs produits et leurs créations. La fin d'après-midi sera consacrée à un concert de Jazz animée part le groupe Otherdide de Tours.

Un jeu concours sera organisé durant la journée avec de nombreux lots à gagner.



Rendez-vous à la Ferme de la Milletière, à Tours, le 25 mars.



Il s'agit ici du premier projet de l'équipe Jazz'n Wine. 'Actuellement en cursus de Techniques de Commercialisation, c'est pour nous l'opportunité de créer un projet créatif et collectif tout en mettant en avant nos compétences acquises durant notre formation." Un financement participatif a été ouvert ici.