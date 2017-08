Printemps des Poètes : Djanga Project en concert à Tours

Ce sera samedi à l'Espace Gentiana.

La 19ème édition du Printemps des Poètes est placée sous le signe de l'Afrique. A cette occasion, le centre socioculturel Léo Lagrange Gentina de Tours Nord accueille le groupe DJANGA PROJECT en concert.

« Djanga le chanteur conte son parcours et celui de ses frères déracinés. Ce chant du coeur, porté par le timbre du violon et du violoncelle, rythmé par la basse et la calebasse, rappelle les Trompes Algaïta et l'énergie des chants traditionnels tchadiens. »

Date : samedi 11 mars à 20h30.

Espace Gentiana, 90 avenue Maginot, 37100 Tours

Entrée gratuite - Réservation conseillée au 02 47 49 01 20

