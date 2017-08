Loi Travail, services publics, CHU... : manifestation ce mardi à Tours

A partir de 15h Place Jean Jaurès.

On peut dire que c'est leur façon de peser dans la campagne présidentielle et dans le débat d'idées en vue du premier tour du 23 avril. Ce mardi après-midi, la CGT, FO et Solidaires appellent à un rassemblement Place Jean Jaurès à Tours avec plusieurs revendications : abrogation de la loi Travail, défense des services publics et de la fonction publique, défense de la démocratie sociale et de l'expression des salariés... Il n'est pas impossible que l'on y croise des casseroles ou des slogans caustiques vu l'ambiance de la politique française en ce moment.

"Fonction publique, organismes sociaux, Pôle Emploi, Action sociale...la casse des emplois et des garanties collectives, la remise en cause des droits syndicaux se poursuit partout. Dans tous ces secteurs, ce sont les usagers qui en font les frais et qui y ont de moins en moins accès" explique notamment le trio d'organisations mobilisé.

En marge de cette manifestation, il y a un appel à la grève, relayé notamment par les syndicats du CHU. Certains devraient manifester à Paris, dans le cortège national, alors que l'hôpital craint la suppression de "800 postes et 350 lits" dans les années à venir. "Sous couvert de grands projets architecturaux (pour rénover l'hôpital d'ici dix ans, ndlr), c'est bien un vrai plan de licenciements qui va frapper" avance Sud Solidaires qui dénonce "un chantage" avec notamment un recours toujours plus grand aux soins en ambulatoire (sans passer la nuit sur place) "pour faire des économies"..La fermeture du site de Clocheville fait partie des pistes envisagées, et regrettées par les syndicats qui prévoient de se mobiliser régulièrement.

Le rassemblement multisyndical de ce mardi débutera à 15h autour des fontaines de la Place Jean Jaurès.