Pollution : une réunion publique mardi à Tours

Organisée par le parti EELV.

Alors que la Touraine a connu deux gros épisodes de pollution cet hiver, les écologistes tourangeaux organisent une réunion publique pédagogique ce mardi soir à Tours afin d'expliquer d'où vient cet air pollué, de quoi il est constitué, comment la qualité de l'air est mesurée, quelles sont les causes et les dangers, quelles sont les mesures prises et celles qui pourraient être envisagées. Le titre : respirer peut nuire gravement à la santé (la pollution tuerait 40 à 50 000 personnes en France chaque année).

Prévue salle 121 au premier étage des Halles à partir de 20h30 (entrée porte C), cette soirée se fera avec le conseiller régional EELV Benoit Faucheux qui est président de Lig'Air, l'association mesurant la qualité de l'air en Centre-Val de Loire. Il sera accompagné de Bernard Garnier, ancien président de la fédération ATMO France.