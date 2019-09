StorieTouraine, 05/09/19 – Accident et appel à témoins à Chambray ; Hausse des arrêts maladie en Touraine ; Le Tours FC leader de sa poule en N3…

Et les prénoms les plus populaire d’Indre-et-Loire pour 2020.

Appel à témoins…

C’était ce mercredi vers 15h45 Avenue du Grand Sud à Chambray, près du magasin But : une personne a été renversée par une voiture. Un véhicule qui a par ailleurs été percuté par une autre voiture (peut-être une Mercedes ou une Mini). Ce deuxième véhicule a pris la fuite… et il est recherché par les gendarmes d’Indre-et-Loire qui lancent un appel à témoins. Vous pouvez contacter la brigade de Ballan-Miré ou le 17 si vous avez des informations sur le sujet.

Une secrétaire d’Etat de passage à Saint-Cyr-sur-Loire…

Déjà venue en Indre-et-Loire, la représentante du gouvernement Agnès Pannier-Runacher qui fait partir du ministère de l’économie était en visite dans l’agglomération tourangelle ce jeudi matin, en l’occurrence sur le site SKF de Saint-Cyr-sur-Loire. Elle y a rencontré plusieurs chefs d’entreprises et s’est notamment exprimée sur la possibilité pour les entreprises de mettre en place des processus de fabrication plus respectueux de l’environnement.

Des arrêts maladie en progression…

Selon des données compilées par la CPAM d’Indre-et-Loire, en 2018 les Tourangelles et les Tourangeaux ont pris près de 205 000 arrêts maladie, soit 10% de plus qu’en 2017. Ce chiffre peut notamment s’expliquer par la grosse épidémie de grippe pendant la période hivernale. Dans la majorité des cas, il s’agit d’arrêts de travail de moins de 6 jours et concernant la tranche d’âge 25-49 ans. Il est aussi possible que l’année 2019 suivre une tendance similaire.

Le Tours FC en première position…

En allant battre Orléans 4-2 mercredi soir, Tours a pris la tête de sa poule dans le championnat de N3, une première place qu’il devra aussi occuper en fin de saison pour monter en N2. Le club a un nouveau match programmé dès ce week-end à la Vallée du Cher, face à Châteauroux.

L’UTBM prend la confiance…

Toujours en phase de préparation, les basketteurs tourangeaux ont remporté un premier succès en amical ce mercredi contre La Charité. Ils se sont imposés 90-83 à Monconseil.

La tendance dans les maternités…

L’Officiel des Prénoms 2020 sort ce jeudi chez First Editions (17€95) et il nous fait un rappel des prénoms les plus populaires dans le département d’Indre-et-Loire : Louise, Alice et Chloé pour les filles ; Louis, Arthur et Gabriel pour les garçons.