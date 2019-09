Pas de tram entre Joué-Hôtel de Ville et Jean Monnet mercredi soir

Après un caillassage.

Le trafic est perturbé au sud de la ligne A de tram de Fil Bleu ce mercredi soir dans l'agglomération tourangelle.

Peu après 18h, la rame 70 a subi des jets de pierres à hauteur de la station Bulle d'O à Joué-lès-Tours et elle a été endommagée avec une vitre brisée. Des passagers se trouvaient à l'intérieur mais à priori il n'y a pas de blessés. Ils ont été accompagnés jusqu'au cenre-ville de Tours.

Le trafic a été interrompu sur la ligne après cet incident puis il a repris mais sans aucun service au sud de la station Joué-Hôtel de Ville (Rotière, Rabière, Bulle d'O et Jean Monnet). Fil Bleu a décidé de suspendre la circulation toute la soirée jusqu'au lycée Jean Monnet mais poursuit l'exploitation du tram normalement sur le reste de la ligne, et ce dans le but d'éviter un nouvel incident.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle décision est prise. Lors de précédents incidents du même genre dans le même secteur ces derniers mois le trafic avait déjà été suspendu dans la soirée. Les quais de la station Bulle d'O avaient d'ailleurs été assez sérieusement endommagés, avec les vitres des abribus brisés.

Le trafic du tram pourrait reprendre normalement jeudi matin, vous pourrez suivre la situation sur le compte Twitter @filbleu.