Joué-lès-Tours : Un espace pour aider les jeunes dans leurs projets professionnels

Ouvert il y a un an, l’Espace Tremplin de Joué-lès-Tours, situé dans les locaux de l’ancienne Maison pour Tous, place des Droits de l’Homme, a été inauguré le week-end dernier.

L’Espace Tremplin, c’est un lieu destiné aux jeunes Jocondiens de 16 à 30 ans pour les accompagner dans leurs projets professionnels. L’accent est notamment mis sur les projets entrepreneuriaux. En un an, 110 jeunes ont été accueillis et une soixantaine sont toujours accompagnés. Deux créations d’entreprise ont eu lieu en un an, ainsi que le lancement d’une association, se satisfait Valérie Turot, l’adjointe à la politique de la ville qui a mené le projet.

Sur place, les jeunes trouvent des relais à travers les salariés de l’Espace comme son directeur Burham Atili, mais aussi peuvent être dirigés vers les nombreux partenaires. L’idée qui prédomine ici c’est la confiance et l’accompagnement dans une démarche d’autonomie. Salle de co-working, espace numérique, salles de réunion… ici tout est pensé pour qu’ils puissent mener à bien leurs projets.

Un espace qui prend sens dans le quartier de la Rabière où il est situé. « Les jeunes ont parfois l’impression d’être oubliés des politiques publiques, cet Espace Tremplin est un outil de réponse » a précisé de son côté Frédéric Augis le maire de la ville, tout en précisant que l’espace était ouvert à tous les jocondiens.

Et comme un symbole, c'est le danseur et chorégraphe jocondien Abderzak Houmi à qui est revenu l'honneur d'être le parrain de cet Espace Tremplin.