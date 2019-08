Des embauches à la police municipale de La Riche

Et des nouveautés.

La ville de Tours et celle de Joué ne sont pas les seules communes de l'agglo à faire progresser les effectifs de leur police municipale.

Ce vendredi la mairie de La Riche annonce l'arrivée imminente de deux nouveaux agents dans l'équipe, soit une brigade composée de 6 personnes au lieu de 4 aujourd'hui. "Une hausse significative de ce service rendu nécessaire parla diversité des missions et des interventions sur la commune qui voit grandir le nombre deses habitants" justifie la municipalité. La Riche compte plus de 10 000 résidents et construit actuellement un nouveau quartier à proximité du Jardin Botanique. A terme elle sera également desservie par le tram, normalement à l'horizon 2025.

En plus de ces recrutements, La Riche annonce de nouvelles missions pour sa police municipale : des patrouilles régulières le soir après 19h.

Enfin, en plus de circuits à pied ou en voiture, les agents peuvent également sortir en ville à vélo. Deux VTT ont été acquis pour se rendre dans des zones non accessibles en véhicule motorisé.