La Rabière à Joué : une série de réunions pour expliquer les travaux

La première dès mercredi 28 août.

Le chantier ne s’annonce pas aussi titanesque qu’au Sanitas à Tours, peut-être pas aussi emblématique que la reconfiguration du centre commercial de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps. Néanmoins, la Rabière se prépare aussi à connaître une série d’opérations de rénovations. Le quartier de Joué-lès-Tours a été sélectionné pour bénéficier de fonds de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et c’est Tours Métropole qui pilote le projet.

Avec presque 6 000 habitants, la Rabière est un des gros quartiers de l’agglomération tourangelle, si important que le tram le traverse. C’est aussi l’un des plus pauvres, avec 50% de la population vivant avec moins de 9 000€ de revenus par an. Depuis fin octobre 2018, le secteur a également été marqué par une série de faits divers, en particulier des incendies de voitures. Les règlements de comptes n’y sont pas rares, souvent autour du trafic de drogues. D’ailleurs le ministère de l’intérieur en a fait un Quartier de Reconquête Républicaine en même temps que le Sanitas et la Rabaterie, promettant des renforts policiers pour faire baisser la violence.

Le parc de la Rabière

Dans le projet de Tours Métropole, c’est surtout d’urbanisme qu’il est question. De la façon d’aérer le quartier, de requalifier les zones d’habitation pour rendre l’ensemble plus agréable. C’est en tout cas l’objectif affiché. Les opérations doivent se concentrer sur la Vieille Rabière car le reste du quartier a déjà bénéficié de fonds de l’Etat au début des années 2000.

Deux démolitions sont envisagées :

Le bâtiment situé au nord de la rue du Colonel Picot (36 logements)

Le bâtiment situé 23-25 rue de Verdun (32 logements)

Les travaux sont programmés de 2020 à 2026 avec de nouvelles constructions, des rues repensées, l’arrivée annoncée de nouveaux services… Le projet détaillé sera présenté ce mercredi 28 août à 16h au square Marcel Pagnol, avec la possibilité de poser des questions.

Les autres dates :