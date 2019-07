Joué-lès-Tours et La Riche : des mesures spéciales pour la canicule

Notamment des horaires aménagés.

L'Indre-et-Loire est en vigilance orange canicule depuis ce mardi 6h, et probablement jusqu'à jeudi. Pendant 3 jours on prévoit autour de 40° l'après-midi à l'ombre. Tours a fermé 6 crèche et annulé des sorties de centres de loisirs, la ville ouvre aussi le péristyle de l'Hôtel de Ville pour s'y rafraîchir. Et Fil Bleu vend un pass journée à 1€90 jusqu'à la fin de l'alerte pour tenter de limiter la pollution. Ce n'est pas tout...

A Joué,-lès-Tours - Pour les crèches les déplacements hors structures locales sont annulés. « Les enfants sont hydratés tout au long de la journée (des jeux d'eau et des brumisateurs sont également mis en place). Des blocs de climatisation et des rafraîchisseurs d'air sont repartis dans les structures » note la ville. 343 personnes âgées sont inscrites sur le fichier « Canicule » et donc suivies. Elles sont contactées au moment des plus forts pics de chaleur de la semaine. « Si la personne ne répond pas, un agent du CCAS et/ou de la police municipale se rendra sur place » note la mairie.



Pour les Résidences Personnes Âgées jocondiennes, une salle climatisée et de l'eau ont été́ mis à disposition. L'équipe des résidences visitera chaque jour, week-end compris, les personnes fragiles à partir de mercredi. Enfin les horaires de certains agents ont été adaptés pour éviter une exposition à la chaleur.

A La Riche - A la Maison de l’Enfance des ventilateurs ont été installés, ainsi que des brumisateurs et des pichets d’eau. Une climatisation a été installée dans une unité de vie. De plus, la fête de la Maison de l’enfance est annulée. Toutes les personnes inscrites sur le fichier canicule font l’objet d’un suivi particulier (appels des services et passages de la Police municipale à domicile en cas d’absence de réponse). Les personnes peuvent s’inscrire sur le fichier en appelant le 02 47 36 24 24.



Les horaires de la Médiathèque sont modifiés : ouverture de 9h à 13h de mardi à samedi. Les horaires des services et des agents ont été adaptés, notamment pour lespersonnes travaillant en extérieur. Les services sont approvisionnés régulièrement en bouteilles d’eau.