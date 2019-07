Plus de 1 500 personnes pour le 8e festival Villan'Zik

C'était ce week-end à Villandry.

En 2012, deux associations décident d’unir leurs savoir-faire : Villandry Village qui anime le joli village de Villandry et l’association ballanaise Chapau Prog qui accompagne les artistes locaux et régionaux. Le festival Villan’Zik était né. Depuis lors, tous les ans au mois de juillet, le festival est devenu un rendez-vous incontournable. Pour cette 8e édition de 2019, six groupes et un DJ se sont rassemblés sur deux scènes dans un espace verdoyant

Avec : The Coffee Machine Band, Tim, The Elder Scream, Antoine Garrel, Nogus, Apolline et Gad Zukes.

Au final, 400 personnes de plus que l'année dernière soit plus de 1 500 spectatrices et spectateurs.

Les photos d'Isabelle Anno :