[Appli locale] La ville de Joué-lès-Tours arrive sur smartphone

Une appli gratuite disponible sur AppStore et Google Play.

Après la sortie d’une application pour Tours Métropole avec infos sur les piscines, les cinémas ou les collectes de déchets, la 2e plus grande ville de l’agglomération lance à son tour une déclinaison de son site Internet sur smartphone.



Joué-lès-Tours vient de référencer son application mobile sur les stores, un programme conçu par la même entreprise que sa grande soeur métropolitaine, une société qui multiplie les projets du genre pour des collectivités. En France, et dans le monde.

Pour le contenu, esentiellement des infos pratiques : les restrictions d’eau à cause de la sécheresse, le nouveau centre de loisirs de La Borde, les horaires de la piscine Bulle d’O ou de la mairie et un agenda des événements.



Sympa, on aime la carte des travaux dans les différentes rues de la ville, le programme des menus dans les cantines scolaires, ou les résultats sportifs de toutes les équipes de la commune.

Pour trouver une activité ou s’engager dans du bénévolat, l’appli jocondienne liste également les coordonnées de l’ensemble des associations classées par thème (culture, enfance, loisirs, relations internationales ou solidarité).



Dernière option intéressante : le bouton consacré aux signalements en cas de soucis avec l’assainissement, un lampadaire en panne, une rue sale, ou la circulation. On peut également suggérer un aménagement ou un changement voire - si le coeur vous en dit - féliciter la municipalité.