Nuit des Mille Feux : 20 images mémorables du spectacle de Villandry

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Les festivités ont commencé bien avant le coucher du soleil : vendredi soir et samedi soir il y avait beaucoup de monde pour les deux premières Nuits des Mille Feux organisées chaque été au Château de Villandry. Les enfants (et leurs parents) pouvaient s'amuser avec les jeux en bois pendant que les cavaliers et les personnages en costume historiques commençaient à défiler dans les jardins, recouverts de petits gravillons fins pour l'occasion.

La lumière a commencé à baisser et, sur les chevaux, hommes et femmes ont entamé les acrobaties. Alors la nuit est tombée et les centaines de bougies réparties dans le parc se sont allumées... Suivies par les fusées du feu d'artifice. Enfin, le public a pu profiter d'un mapping sur la façade du monument avant de quitter les lieux.

Un nouveau week-end de spectacles est programmé début août.

Le reportage photo d'Isabelle Anno :