5 parlementaires tourangeaux signent contre les abandons d’animaux

Une tribune parue ce dimanche.

« Soixante-trois millions d'animaux de compagnie sont recensés en France. Plus d'un foyer sur deux en possède au moins un, devenu membre à part entière de la famille. Comment accepter alors que 100.000 chiens et chats soient abandonnés chaque année dans notre pays ? » Ainsi commence la tribune publiée ce dimanche par Le Journal du dimanche dénonçant « un triste record européen » et l’inefficacité des sanctions contre l’abandon (2 ans de prison et 30 000€ d’amende, en théorie).

240 parlementaires ont signé ce texte, dont :

Le député LREM de Tours Philippe Chalumeau

La députée UDI du Lochois Sophie Auconie

Les 3 sénateurs d’Indre-et-Loire Serge Babary, Isabelle Raimond-Pavéro et Pierre Louault

Le texte suggère une nouvelle proposition de loi pour tenter d’enrayer ce phénomène qui a d’ailleurs tendance à augmenter en période estivale. Ce n’est donc pas un hasard si ce sujet s’invite dans l’actualité pile au moment des premiers départs en vacances ce week-end : une journée mondiale contre l’abandon – 1ère du genre – a eu lieu ce samedi.

A Luynes, la SPA de l’agglomération tourangelle recueille régulièrement les animaux seuls. Au niveau national, l’association déplore 28% d’abandons en plus en 2019. Elle suggère 13 mesures comme la considération par la loi des animaux comme « personnalité juridique non humaine », que la lutte contre l’abandon soit déclarée cause nationale, renforcer les contrôles autour des annonces sur Internet ou engager un plan de stérilisation de chats errants au niveau national.