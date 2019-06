Joué-lès-Tours : au revoir la piscine Jean Bouin

Sa démolition a commencé.

Une pelleteuse en action et un tas de gravats… La piscine Jean Bouin de Joué-lès-Tours est en pleine démolition. Le chantier a débuté mercredi 26 juin en lisière du quartier de la Rabière.

Utilisée par différentes associations sportives pour leurs activités et entraînements, la piscine historique de la deuxième ville d'Indre-et-Loire a fermé en octobre 2018 à cause d'une alerte aux légionelles. Malgré un traitement chimique et une amélioration de la situation lors de tests, la mairie a constaté que les normes n'étaient toujours pas respectées, donc elle a immédiatement et définitivement fermé le bâtiment construit dans les années 70.

La décision de démolir les locaux a été prise dans la foulée et les travaux vont prendre 4 semaines d’après la municipalité. A la place, le centre aquatique Bulle d’O situé juste à côté envisage potentiellement une extension avec un espace paysager extérieur voire un coin restauration mais rien n’est confirmé et ce ne sera pas pour tout de suite.

Bulle d’O est d’ailleurs la seule grande piscine en activité sur Joué-lès-Tours en ce moment. Et en cette période de canicule elle a une grosse affluence : plus de 800 personnes sur toute la journée de mercredi. Les entrées sont régulées, et dans tous les cas l’établissement ne peut pas recevoir plus de 700 baigneuses et baigneurs en simultané.

A partir du 1er juillet, le site passera en horaires d’été (tous les jours 10h-20h, structures gonflables pour les enfants tous les mercredis après-midi). Ce nouvel emploi du temps se conjugue avec la fin des créneaux réservés aux scolaires ce qui laissera plus de latitude aux visiteurs même s’ils ont toujours à leur disposition le bassin extérieur. Fin de saison également pour les clubs. Mais dès la rentrée l’embouteillage des bassins reprendra inévitablement.

Bulle d’O a accueilli près de 180 000 personnes en 2018, environ la moitié de la fréquentation du Centre Aquatique du Lac de Tours (qui est aussi beaucoup plus grand, en particulier grâce à son bassin de 50m contre 25m maximum à Joué).