Voilà à quoi ressemblait la Fête de la Musique de Ballan-Miré

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Traditionnellement, les organisateurs de la fête de la musique de Ballan-Miré (le service culturel et Chapeau Prog) prennent possession de tout le centre-ville.

De la place du 11 novembre à la scène de L'Église en passant par l'allée du 8 mai, pas moins de 11 groupes mobilisés cette année pour une population venue nombreuse afin partager cet événement qui marque le passage du printemps à l'été.

Tout était réuni pour que cette fête se déroule sous les meilleurs auspices, une météo clémente, des chanteurs, musiciens aux multiples talents, des préposés à la restauration qui ont su satisfaire les appétits et l'orchestre Eddy Varnel qui a même réussi à entraîner les plus intrépides dans quelques pas de danse. À plus d'une heure du matin, il a bien fallu se décider à rentrer, en se donnant rendez-vous l'année prochaine même lieu même place comme le chante Bruel.

Roger Pichot