Travaux à Parçay-Meslay : ce qui est prévu dans le centre-ville

Un chantier à 600 000€.

Le centre-ville de Parçay-Meslay est actuellement en pleine réfection, dans le cadre d'un chantier commandé par la ville et exécuté par Tours Métropole. Le montant total des travaux s'élève à 606 000€.

Les opérations ont débuté le 3 juin et elles vont se poursuivre jusqu'à mi-septembre. Objectif : des commerces plus facilement accessibles, des rues plus belles et un stationnement plus simple.

Au programme donc :

Un élargissement des trottoirs sur la Rue de la Mairie

Le réaménagement de la Place de l'Eglise avec là-aussi un trottoir élargi

Des places de stationnement organisées différemment

De nouveaux équipements urbains

Les commerces restent ouverts pendant la durée du chantier. Que ce soit le restaurant, la pharmacie, l'épicerie ou le salon de coiffure. La circulation Rue de la Mairie n'est cependant autorisée qu'aux riverains. Une déviation est mise en place.

Dans un premier temps, les ouvriers travaillent près de la mairie puis côté pharmacie avant de s'occuper des abords du restaurant et des environs de l'église à partir du 19 juillet si le timing est respecté.