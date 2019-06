L'Opéra de Tours recrée un salon parisien à Ballan-Miré

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Pour un soir La Parenthèse de Ballan-Miré se transforme en salon parisien, dans lequel Balzac rencontre Rossini. Une amitié se noue entre les deux hommes dont l'admiration réciproque ira jusqu'à influencer certaines de leurs œuvres.

Pour faire revivre ces moments musicaux, le chœur de l'Opéra de Tours et ses 13 artistes sont venus à Ballan, sous la baguette de Sandrine Abello chef de chœur, aussi spirituelle dans la présentation des morceaux que sachant mettre en avant ses chanteurs et l'accompagnement d'une main de maître au piano de Vincent Lansiaux.

Pendant un peu plus d'une heure ils nous ont proposé un programme composé d'œuvres parmi les plus intimistes du maître italien, extraites des célèbres Péchés de vieillesse, avec entre autre La Passeggiata mais aussi - plus comique -, la recette du tournedos Rossini sur l'ouverture du Barbier et le Duo des chats qui clôtura ce récital dans lequel toutes les qualités artistiques du chœur de l'opéra reconnu aussi bien au niveau national qu'international ont enchanté la centaine de spectateurs présents.

A noter, que le chœur se produira dans le cadre de la fête de la Musique, le vendredi 21 juin place des Carmes (à côté de l'église Saint Saturnin) à 20h30.

Roger Pichot