Un ancien maire de Fondettes est décédé

Il s'appelait Joseph Masbernat.

Il avait 82 ans et il était bien connu dans le monde politique tourangeau... Ce jeudi on a appris le décès de Joseph Masbernat, ancien maire de Fondettes. Il avait dirigé la commune de la rive droite de la Loire pendant un mandat entre 1995 et 2001 et il avait passé encore plus de temps en tant que conseiller municipal (élu dès 1977 et jusqu'en 2014) sans oublier un poste de conseiller général au Département où il y a occupé un siège entre 1998 et 2011.

Sur les réseaux, le maire actuel de Fondettes, le jeune élu LR Cédric de Oliveira lui a rendu hommage évoquant ses relations "amicales" avec son prédécesseur : "Le conseil municipal présente ses sincères condoléances à son épouse, à sa famille et à ses proches qui organiseront ses funérailles dans la plus stricte intimité familiale, conformément à sa volonté" indique-t-il. Un registre sera mis à disposition du public dans le hall d’accueil de l’Hôtel de ville à partir de ce vendredi 14 juin.

"La fédération d’Indre-et-Loire du Parti socialiste tient à lui rendre hommage et à saluer son engagement exceptionnelet son investissement au service des Fondettois pendant près de 40 ans" lit-on par ailleurs dans un texte transmis par le parti de gauche.