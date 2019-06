La nouvelle option qui va faire aimer la solidarité aux élèves de Joué-lès-Tours

Elle sera mise en place dès la rentrée 2019.

Au lycée on peut faire des options artistiques, du latin, une troisième langue… Mais pas que ! A Joué-lès-Tours, deux profs ont eu une idée pour la rentrée 2019 : une option d’1h30 par semaine baptisée Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale, un programme inédit dans un lycée public de la région. « On va leur expliquer comment fonctionne l’économie sociale et solidaire et leur faire rencontrer plein d’associations. D’ailleurs à un moment ils iront aussi une action avec elles sur le terrain » explique Christophe Dupin, prof de sciences économiques et sociales (par ailleurs connu pour son engagement politique écologiste).

« On va les initier à la coopération, à la communication, aux techniques d’animation de groupe » poursuit l’enseignant. Ce sera donc un mix entre cours théoriques, rencontres et actions pratiques. Et ce n’est pas un hasard si ce cursus voit le jour à Jean Monnet, car l’établissement est déjà bien engagé sur les chemins de la solidarité : depuis 2007 il collabore avec un lycée au Mali ce qui a permis 7 rencontres (5 en France, 2 en Afrique). Il mène également un projet de voyage au Sénégal pour le mois d’octobre. 10 Tourangeaux y seront, avec des Maliens et les Sénégalais.

Dans un premier temps, ce programme sera uniquement proposé aux élèves de Seconde et ils pourront le poursuivre en classe de 1re : « c’est plutôt à destination de jeunes intéressés par le social, la communication, le montage de projets… Ils pourront développer des compétences qui ne sont pas académiques mais que l’on va pouvoir valoriser lors de son dossier post bac » argumente encore Christophe Dupin.

Est-ce facile d’attirer les élèves vers ce type de sujets ? « Il faut aller les chercher mais, on le voit avec notre association entre le lycée et le Mali : une fois qu’ils sont dedans ils se passionnent pour le projet. Ils se rendent compte que c’est travailler différemment. » Les inscriptions sont ouvertes pour les élèves de 3e.