Fondettes passe au 100% bio à la crèche

La ville vient de modifier ses menus.

Les services de restauration collective ont tendance à faire progresser la part de produits bio (ou locaux) servis aux enfants ou aux adultes qui s'y restaurent. A Tours on est plutôt autour de 20% de bio à la cantine, quand Chambray-lès-Tours fait en sorte de tendre vers le 100%. D'autres villes tourangelles mettent également en avant le bien manger, y compris en zone rurale comme vous pouvez le découvrir dans notre récente enquête publiée au sein du N°2 du magazine papier connecté de 37 degrés, et visible ici sur Internet.

En ce mois de juin, une nouvelle initiative est à signaler : celle de la ville de Fondettes.

La commune située au nord de la Loire précise que désormais les enfants gardés en crèche mangent 100% bio depuis le début du mois.

« Avec ce choix ambitieux d’une alimentation biologique qui préserve les saveurs desproduits cuisinés, nous souhaitons donner le meilleur aux petits Fondettois et préserverleur santé, tout en sauvegardant notre écosystème et en agissant en faveur d'une nature quiallie biodiversité et production raisonnée » déclare le maire de la commune Cédric de Oliveira dans un communiqué. On ne sait pas encore si la municipalité envisage d'étendre l'initiaive à l'ensemble de sa restauration collective.

Il est à noter que les repas sont préparés directement à la cuisine centrale fondettoise gérée par la ville et le Département pour approvisonner écoles, collèges, crèches ou personnes livrées à domicile. La mairie assure qu'une attention particulière est mise en place pour garantir un approvisionnement en produits locaux sans préciser de chiffre.